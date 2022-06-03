哈萨克斯坦旅游企业参展德国法兰克福旅游展览会

哈通社/美因河畔法兰克福/6月3日 -- 全球最重要的商务会议和奖励旅游专业盛会德国法兰克福旅游展览会（IMEX Frankfurt）日前在美因河畔法兰克福盛大开幕。

据哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）消息，作为COVID-19大流行后首次举行的线下大会，本届展会吸引了来自全球80多个国家和地区的1.4万多人参观。

由哈萨克斯坦哈萨克旅游国有公司董事会主席带队的哈萨克斯坦旅游业代表团也参加了此次大展，并在展会期间与10个国家的20多家企业进行了B2B形式的会晤。

哈萨克旅游公司消息称，参与此次展会，是后COVID-19大流行时期，伴随着疫情限制措施的全面解除，免签和直航等政策的陆续恢复背景下，向国际社会宣传哈萨克斯坦旅游业情况、提升哈国旅游资源知名度的重要机会。

今年哈国还计划参加即将在日本、英国和波兰举办3届国际旅游业大会，以及一些特定国家的相关活动。

IMEX Frankfurt 自2002年举办至今，是德国最重要的会议、活动和奖励旅游的贸易展会，吸引了各种类型的服务提供商。

【编译：木合塔尔·木拉提】