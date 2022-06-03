能源部在世行拨款资助下启动电力行业技术审计工作

哈通社/努尔苏丹/6月3日 – 据哈萨克斯坦共和国能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫介绍，在世界银行拨款的资助下，能源部已于日前启动了对国内能源生产和传输机构的技术审计工作。

能源部部长表示，能源部已经制定了关于开展技术审计行动的全面计划。根据计划，能源部将通过创建针对能源生产和传输组织机构的数字地图，对能源领域开展内部技术审核，并提供报告。

部长强调，能源部每年都会开展旨在推进能源网络现代化的工作，不过由于当前输电企业资金有限，在短期内还无法全面的完成电网体系现代化更新的目标。

据阿克硕拉科夫介绍，目前哈萨克斯坦70%的能源企业为私有。

部长表示，在世界银行拨款资助下，相关技术审计工作已经启动。相关工作将分为两个阶段予以执行，其中第一阶段计划对电厂进行技术审计，第二阶段计划对电网组织进行技术审计。

波拉特·阿克硕拉科夫表示，已经就相关工作的职权范围与世行达成一致。世行将推荐能源领域拥有国际经验的专家协助工作的开展，而哈国本地在电力行业中拥有丰富经验的专家和技术人员也将投入到技术审计工作当中。

能源部长称，该工作将能够使能源部掌握国内各个能源机构相关设备的实际状态信息

根据工业和基础设施发展部的数据，在过去五年中，哈萨克斯坦用电量增加了 27%。

【编译：木合塔尔·木拉提】