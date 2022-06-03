哈萨克斯坦总统托卡耶夫就修宪公投发表电视讲话

哈通社/努尔苏丹/6月3日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日发表电视讲话，就即将于6月5日举行的宪法修正案全民公投向全国公民进行了呼吁。

以下为总统电视讲话全文：

尊敬的同胞们！

哈萨克斯坦即将迈向一个非常重要的转折阶段。6月5日，公民们将参加全民公投，就宪法修正案的实施与否做出选择。这将是明确国家和社会未来方向的重要时刻。显然，没有人会对决定国家的命运的抉择无动于衷。

我们正在努力振兴各个领域，而这一进程当中，需要对国家的管理模式做出全面的变革。正是为此，我在3月份的国情咨文当中，提出了全面政治改革的方案。其主要的目的，是推进我们国家的民主化，扩大人民参与国家管理事务的可能性，并提升政府的效率。若能有效地实现这一变革，我们将能够顺利的转型为拥有强有力议会的总统制共和国模式。

宪法改革将全力加强对人权和自由的保护体系，并保障我国竞争式政治制度的公平公正与公开透明。

修正案将对宪法的30多项条款进行修订，这些修订都与公民的利益休戚相关。通过这一做法，我们将实现国家的全面复兴，奠定第二共和国的基础。

尊敬的同胞们！

在我国历史上，宪法修正案将首次通过全民公投的形式予以实施。

举行公投——是在哈萨克斯坦建立发达的民主社会之路上的重要一步。

对宪法进行的修订草案一个月来在国内获得了热烈的讨论。开展了解释宣讲工作。社会上提出了许多有关宪法改革的建议。修正案的内容不是为了加强总统的特权和权力，而是为了促进权力机构之间的相互制衡，保护所有公民的利益、权利和自由。

全体人民对宪法修正案所做出的自由抉择，将奠定全新的、公正的哈萨克斯坦的基石。我们将携手共建一个以社会正义为核心价值观的新哈萨克斯坦。

此次公投也将是对我国社会公民成熟度和政治意识的一次评估。中央公投委员会和其他授权的国家机构，应确保严格遵守选举立法的所有规范，国际观察员和国内公共协会的代表将对投票国产实施监督。

您在投票站投出的一票，有可能会在定义公平和可理解的公共生活新规则的进程中发挥重要的作用。通过参与投票，您将体现出我国人民的团结与凝聚力。

在前所未有的地缘政治态势下，以及为了实现摆在我国面前的复杂目标，我们必须更加团结和有力。真正的民主，意味着每个公民都要积极、自觉地参与共同事业。通过参与对新修订的投票，您将与腐败、裙带关系、政治和经济垄断行为作出斗争。

尊敬的同胞们，我呼吁大家作出历史性的抉择。因为，这将明确哈萨克斯坦的发展方向。你们每一个人，都是哈萨克斯坦人民不可缺失的一部分，并且将影响到整个国家的未来。换句话说，这事关我们自己的命运。祖国的命运取决于你们的选择。

即将到来的公投，将为国家走向强盛之路奠定基础。我呼吁每一位公民，参与到这个决定国家未来的历史抉择当中。在这次公投当中，每一个公民的投票都是非常重要的。每一位公民，都将为整个国家，亦即自己的命运做出正确的选择。

那么，让我们在6月5日做出自己的抉择！

让我们共同建设新哈萨克斯坦！

【编译：木合塔尔·木拉提】