世卫组织：感染新冠病毒加上注射疫苗形成的混合免疫保护力最强

哈通社/日内瓦/6月3日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织当地时间2日表示，目前的证据表明，在防止新冠重症方面，由直接感染病毒导致的免疫保护和接种疫苗产生的免疫保护的双重组合比单独感染或单独接种疫苗形成的免疫保护力更强。

世卫组织是在听取“免疫战略咨询专家小组”以及“新冠疫苗工作组”的意见后做出以上表示的。

混合免疫诸方面存在不确定性

世卫组织强调，得出这一结论是基于对传统的新型冠状病毒或奥密克戎变体出现前需要关注的变异株涉及的感染进行研究的结果。

该组织指出，混合免疫保护的持续时间尚未完全确定，也不清楚混合免疫针对新变异是否会继续提供强有力保护。

它提醒人们：证据表明，感染奥密克戎对避免再感染奥密克戎亚群变体所提供的保护能力有限。

世卫组织表示，提高疫苗接种率仍然是首要任务。各国和实施伙伴应强调实现这一首要目标的迫切需要，呼吁所有成年人接种疫苗，并根据“免疫战略咨询专家小组”制定的优先路线图重点关注卫生保健工作者、免疫缺陷者和老年人。

它强调，接种加强针可以增强防止感染奥密克戎的能力。

世卫组织表示，“免疫战略咨询专家小组”将继续审查随时出现的新证据。

非洲新冠死亡人数将出现大幅下降

世界卫生组织的一项模型分析研究发现，与2021年相比，非洲地区的新冠死亡人数预计将在2022年下降近94%。与此同时，今年的病例数也会下降四分之一。

发表在本周科学杂志《柳叶刀全球健康》(Lancet Global Health)上的分析发现，尽管非洲地区通过官方渠道报告的2021年死亡人数为11万3102人，但约有三分之一的死亡人数被遗漏，真实死亡人数应为35万人。该模型分析表明，如果目前的变异和传播动态保持不变，预计到2022年底约有2万3000人死亡。然而，如果出现致命性增加200%的变异将导致死亡人数增加到7万人以上。

研究结果表明，大量病例没有得到报告。非洲地区每71例新冠病例中只有一例得到记录。

分析预计，2022年将有16亿6200万人感染新冠病毒，而2021年估计这一数字为22亿7500万人。2022年病例数和死亡数的改善是由于疫苗接种增加、疫情应对行动改善和以前感染产生的天然免疫力，虽然感染过新冠病毒并不能防止再次受到感染，但可以阻止出现严重形式的疾病和死亡。

2021年，新冠构成非洲的第七大死亡原因，仅次于疟疾，而在2020年，新冠在该地区死亡原因排行榜中仅列为第22位。2021年死亡人数的显著增加是由于更具传染性并导致更严重疾病的德尔塔变异株的传播。