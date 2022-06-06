突厥国家议会大会观察团：宪法修正案将增加哈萨克斯坦人民的福祉

哈通社/努尔苏丹/6月6日--突厥语国家议会大会观察团团长雷杰普·谢克尔表示，哈萨克斯坦宪法修正案将增加哈萨克斯坦人民的福祉。

他表示，提交全民公投的哈萨克斯坦宪法修正案包括33项修改内容。其中包括多项民主规范，例如强化对权力的制衡制度、设立宪法法院、修改选举制度、废除死刑等。

-我们相信对宪法进行的这些修改将有助于增加国家和哈萨克斯坦人民的福祉。-他说。

团长表示，突厥语国家议会大会观察团5日在首都几个投票站从开放到计票进行了全程观察。

-我们观察团高度评价大多数投票站为残疾选民配备的坡道和为视障人士配备辅助设备。公投在和平安静的氛围中举行的，投票站的投票过程井井有条。

值得一提的是，该观察团成员包括阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其议员和突厥议会大秘书等。

哈萨克斯坦中央公投委员会主席努尔兰·阿布德若夫6日表示，宪法修正案的投票是全国性的。

6月6日8：00时，全国和境外10 012个投票站全部完成点票工作。

据其介绍，宪法修正案的投票是全国性的。根据宪法第31条«关于共和国公投»的规定，参与投票人数超过符合投票公民人数的半数，则被视为进行了公投。如果各州、直辖市和首都参与公投的选民中，至少三分之二投票赞成，则视为通过。

根据早前报道，出口民调显示，已完成修宪公投的选民当中，70%以上的公民投赞成票。

【编译：阿依波塔】