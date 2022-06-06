托卡耶夫总统会见沙特外交大臣费萨尔

哈通社/努尔苏丹/6月6日 –哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统6日在总统府会见了正在对哈萨克斯坦进行正式访问的沙特阿拉伯王国外交大臣费萨尔·本·法尔汗·阿勒·萨乌德。

据总统府新闻局消息，双方在会谈期间，着重就进一步加深两国在政治、经贸、投资以及人文领域合作的前景等进行了讨论。

托卡耶夫总统向沙特外交大臣介绍了哈萨克斯坦的宪法修正案全民公投，指出这一历史性的事件，将为新哈萨克斯坦的建设奠定基础。

托卡耶夫总统还表示，沙特是哈萨克斯坦在阿拉伯和伊斯兰世界最主要的合作伙伴之一。

-本着友好互信的精神，我相信哈沙两国将会在共同价值观的基础上，始终如一地开展政治对话。我将继续推动与两圣地的守护者萨尔曼·本·阿卜杜勒·阿齐兹国王和穆罕默德·本·萨勒曼王储之间的成功合作。-托卡耶夫总统说。

总统表示，两国之间在农业、石化、旅游、采矿、冶金以及金融领域有着丰富的合作潜力，可以开展投资并实施联合项目。

同时，总统强调了加强政府间委员会和哈沙商业委员会工作的重要性，并表示有意派出政府授权代表团前往利雅得开展相关会谈。

总统还就沙特领导人为哈萨克斯坦朝圣者在朝觐期间提供的便利条件表示了感谢。

沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汗·阿勒·萨乌德代表沙特国王和王储，向托卡耶夫总统及哈萨克斯坦人民致以问候。

他强调指出，沙特与哈萨克斯坦之间的双边关系发展十分稳定，两国建交以来各领域合作取得了巨大的成就。

他还就哈国修宪公投的顺利举办表示祝贺。

- 沙特阿拉伯王国祝愿在您的领导下建立第二共和国以及推进实施旨在进一步发展哈萨克斯坦的大规模改革取得成功。-他说。

费萨尔·本·法尔汗·阿勒·萨乌德表示，沙特愿意就经贸合作和投资合作的前景问题，与哈萨克斯坦举行细致的讨论。他强调，这将为近期在哈萨克斯坦举行高规格的会晤打下坚实的基础。

双方在此次会谈中还就共同关心的国际热点问题交换了意见。托卡耶夫总统请沙特外长代为转达他对沙特国王和王储的问候。

【编译：木合塔尔·木拉提】