歌手迪玛希带着奶奶们完成麦加之旅

哈通社/努尔苏丹/6月7日 – 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达依别尔艮前往圣地麦加，完成了自己的副朝觐之旅。

迪玛希于6月5日在其个人Instagram上发布了两张照片和一段短视频。

照片中可以看到，迪玛希身着朝觐服装，与自己的两位长辈——祖母和外祖母一起，站在麦加大清真寺广场中央的神殿-天房前。

迪玛希写道：

- 蒙受真主的祝福，我们现在在麦加。感谢全能的真主让我们来到了这个神圣的地方。很久以前我就期待着能够带着奶奶们，开启这次的旅程。我祈祷世界和平，祈愿大地上的所有人平安幸福！

副朝觐指的是伊斯兰教穆斯林朝觐圣城麦加的一种方式，相对于有固定时间规定的朝觐之旅而言，副朝觐可在一年中的任何其他时间进行。

值得一提的是，迪玛希的名字与伊斯兰教先知默罕默德就有着一定的关联，«迪玛希»这个名字的来历也颇为有趣。

据迪玛希的母亲斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃的回忆，迪玛希的祖父有一位挚友巴赫特哈利•桑德巴耶夫，两人过从甚密，亲如一家。

桑德巴耶夫有一个年逾90的祖母。这位老人有一天对迪玛希的祖父表示，她在晚上梦到一个声音，告诉她，迪玛希的祖父很快将有一个孙儿，而这个孙儿的名字就叫做穆罕穆德。

在迪玛希出生后，他的祖父、祖母及父亲哈纳特经过讨论，觉得以先知的名讳为孩子命名始终有些不敬，但违背老人的心愿也很不合适，因此决定折中为孩子取了一个经过了改动的新名字--«迪恩穆罕默德»。

迪玛希的母亲斯维特拉娜曾表示，迪玛希在所有证件上的姓名始终都是迪恩穆罕默德。而迪玛希实际上则是类似乳名的称呼，不过现在反而成了他最常用的名字了。

【编译：木合塔尔·木拉提】