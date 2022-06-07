公投正式结果公布 宪法修正案获得通过

哈通社/努尔苏丹/6月7日 – 哈萨克斯坦中央公投委员会公布了今年6月5日举行的哈萨克斯坦宪法修正案全民公投的正式结果。

哈萨克斯坦中央公投委员会主席努尔兰·阿布德罗夫7日在新闻发布会上公布了6月5日举行的宪法修正案全民公投正式结果。

正式统计结果显示，在全国登记在册的、拥有投票权的11 734 642名选民当中，共有7 985 769名选民参加了6月5日举行的修宪公投投票。参加投票的选民人数占到了总选民人数的68.05%。

这一数据达到了哈萨克斯坦公投法第31条规定的门槛要求（超过半数），因此此次公投被视为有效。

阿布德罗夫表示，根据最终的统计，在所有完成的投票当中，共有6 163 516人，即投票选民的77.18%选择支持宪法修正案。全国17个地区中，选择支持修正案的人数均达到了绝对多数。

而有1 490 477人，即投票选民的18.66%选择反对宪法修正案。

因此依据此次宪法修正案全民公投的结果，根据哈萨克斯坦共和国公投法第31条和34条的相关规定，宪法修正案获得了通过。

中央公投委员会主席强调，公投作出的决定具有法律效力，不需要进行额外的立法确认。经公投通过的修正案自公投结果公布之日起即刻生效。

此次宪法修正案涉及了对现行宪法中总计33项条款内容的补充和修订，相当于对三分之一的内容进行修订。

【编译：木合塔尔·木拉提】