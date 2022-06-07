中国计划探索月球、火星以及更遥远的太空

哈通社/努尔苏丹/6月7日 – 中国开启了一项雄心勃勃的太空探索计划，准备在2030年将自己的宇航员送上月球，并派遣探测器探索火星以及其他更遥远的星球。

中国在2003年成立了中国国家航天局，并在当年为其提供了大约3亿美元的预算支持。而到了2016年，随着中国向民营企业开放了自己的航天工业，该领域每年获得的资金量已经超过了15亿美元。

中国官方媒体报道显示，目前为该国太空项目中服务的行业从业人员数量超过了30万人，是美国国家航空航天局（NASA）工作人员数量的18倍。

这一系列的投入带来的回报也是显著地。2021年，中国成功的将自己的空间站-天宫号的第一个模块送入轨道。今年年底前，中国准备为天宫空间站添加更多的模块，包括名为梦天的实验舱。而到了明年12月，名为巡天的太空望远镜也将成为空间站的一部分。

当前，中国已经有3名宇航员在天宫号空间站中开展工作，他们的工作期将为六个月，直到下一批人员抵达。

中国的计划是，将这个空间站打造成为一个拥有自己的动力、推进、生命保障系统和生活区的完整系统，并取代定于2031年停止运作的国际空间站（ISS）。

值得一提的是，由于美国法律禁止美国宇航局与中国共享数据，中国宇航员也被禁止进入国际空间站。

中国的目标是到2030年将其首批宇航员送上月球，并发射探测器在火星和木星上采集样本。

中国的太空探索从1970年开始，当年该国首次成功实现了自产卫星的入轨。在过去的10年，中国已经发射了200多枚火箭，并成功的将探测器送上了月球。

截至目前，中国已经有14名宇航员进入了太空。

【编译：木合塔尔·木拉提】