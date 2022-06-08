韩国今起全面解除入境隔离限制

哈通社/努尔苏丹/6月8日--据韩联社消息，韩国中央防疫对策本部8日表示，所有入境人员无论是否接种新冠疫苗、不分国籍，当天起一律免隔离。

截至前一天，韩国仅允许完成疫苗全程接种的人员免隔离，未接种者入境后需隔离7天。由此，此前入境后正在接受隔离的人员也可在检测结果为阴性时即日解除隔离。

考虑到近期国内外疫情形势趋稳，以及德国、英国、丹麦等国家已无需入境隔离等情况，韩国防疫部门决定全面解除入境隔离。韩国近一周（5月29日~6月4日）累计新增8.6241万例确诊，较前一周减少33.3%，连降11周。

防疫部门表示，解除入境隔离虽可能使防疫风险略升，但国内已通过大面积感染和接种实现群体免疫，且继续隔离会产生巨大的社会费用，预计全面免隔离将带来更大的经济效果。但考虑BA.2.12.1等变异株的防控问题，防疫部门将继续维持现行的入境前后各1次病毒检测。

此外，政府当天起全面放开对仁川机场航班量和执飞班次的限制，预计入境人数将不断增加。防疫部门表示，正在密切关注猴痘等全球范围内新型传染病的蔓延情况，严控新型传染病的流入，并将视时迅速转换应对体系加强管控。