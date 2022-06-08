世界银行再度下调全球经济增长预测

哈通社/努尔苏丹/6月8日--据中国据澎湃新闻报道，6月7日，世界银行发布最新的《全球经济展望》报告称，战争和疫情加剧了全球经济的放缓，全球经济正在进入«漫长的增长乏力、通胀高企时期»。报告警告，滞胀风险增加，对中等和低收入经济体都有潜在的有害后果。

根据报告，全球增长预计将从2021年的5.7%下滑至2022年的2.9%，远低于1月份预期的4.1%。

«俄乌冲突、供应链中断以及滞胀风险等正在打击经济增长。对许多国家而言，经济衰退将难以避免。»世界银行行长戴维·马尔帕斯说。«鼓励生产并避免贸易限制是当务之急。需要改变财政、货币、气候和债务政策，以应对资本错配和不平等。»

世行最新的报告首次系统地评估了当前全球经济状况与1970年代滞胀相比的情况——特别强调滞胀如何影响新兴市场和发展中经济体。从1970年代的滞胀中复苏需要主要发达经济体大幅提高利率，这在引发新兴市场和发展中经济体的一系列金融危机中发挥了突出作用。

«发展中经济体必须在确保财政可持续性的需要与减轻当今重叠危机对其最贫困公民的影响的需要之间取得平衡。»世界银行前景小组主任艾汉·科斯说。

报告指出，如果通胀仍然居高不下，早先的滞胀事件的解决可能会导致全球经济急剧下滑，同时一些新兴市场和发展中经济体也会出现金融危机。

该报告还就战争对能源市场的影响如何给全球增长前景蒙上阴影提供了新的见解。俄乌冲突导致各种能源相关商品的价格飙升。更高的能源价格将降低实际收入，提高生产成本，收紧金融条件，并限制宏观经济政策，尤其是在能源进口国。

报告指出，发达经济体的增长预计将从2021年的5.1%急剧减速至2022年的2.6%，比1月份的预测低1.2个百分点。预计2023年增长将进一步放缓至2.2%，这在很大程度上反映了在大流行期间提供的财政和货币政策支持的进一步放松。

在新兴市场和发展中经济体中，预计增长率也将从2021年的6.6%降至2022年的3.4%，远低于2011-2019年4.8%的年均增长率。冲突的负面溢出效应将足以抵消能源价格上涨对一些大宗商品出口国的近期提振作用。

该报告强调需要采取果断的全球和国家政策行动，以避免俄乌冲突对全球经济造成最严重的后果。这将涉及全球努力限制对受战争影响的人的伤害，缓解石油和食品价格飙升的打击，加快债务减免，并扩大低收入国家的疫苗接种范围。在通胀上升、增长放缓、金融状况趋紧和财政政策空间有限的挑战性背景下，政府将需要重新确定支出的优先顺序，以有针对性地为弱势群体提供救济。