下院议长：公投为“新哈萨克斯坦”铺平了道路

哈通社/努尔苏丹/6月8日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫8日表示，公投结果表明，绝大多数哈萨克斯坦公民支持总统的现代化倡议。

霍沙诺夫在今日召开的马吉利斯（议会下院）全体会议上表示，刚刚结束的公投结果表明，绝大多数哈萨克斯坦公民支持总统在现代化方向上的倡议。 公民对本次公投的参与表明了对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫倡议的信心。 全国人民团结一致，共同完成了这一重大工作。 大家都为这项工作的顺利开展付出了努力，议员们每天举行约250 场会谈，为宣传工作做出了重大贡献。

他说:

-公投对于国家的未来具有历史意义，人民为自己的未来做出了决定。 哈萨克斯坦向全世界展示了国家的团结，并满怀信心地走向了未来。团结和信任是“新哈萨克斯坦” 的基础。我们的人民团结，我们有和平与稳定，对未来充满信心。当下，我们需要团结在总统身边，加强这种信任和团结，我们要共同实现所有崇高目标。

在这方面，议长指出，公投为“新哈萨克斯坦 ” 铺平了道路。国际和国内专家均对本次公投过程的透明性和公平性做出了良好评价。这仅仅是开始，还有更大规模和更重要的任务。

-我们将进入实施宪法改革的阶段，我们必须同心协力。正如国家元首在日前发表的电视讲话中指出的，宪法改革将使法律体系实现全面现代化。因此，议员们需要参考国际经验修改相关立法，以建立有效的法律和司法体系。总统强调，法律条款中不应包含阻碍国家可持续发展的条款，大家需要注意到该问题。-他说。

【编译：阿依波塔】