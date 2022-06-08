哈外长对“中亚-中国”外长第三次会议做出了总结

哈通社/努尔苏丹/6月8日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德8日对在努尔苏丹市举行的“中亚-中国”外交部长第三次会议结果做出了总结。

哈萨克斯坦外长在会议结束后的简报会上表示， 在努尔苏丹市召开的«中亚-中国»外长会议圆满结束。中方于2020年提出了创建这一平台倡议，以加强地区与中国的多方面联系，并发展区域间合作。在很短的时间内，这一平台成为了加强信任气氛、睦邻友好和建设性地寻求互惠互利合作的最有效和最有前途的全面合作平台之一。

部长表示，今天的会议成果丰硕，意义非凡。

-我们对本着友好、开放和务实气氛进行的意见交换感到满意。与会者一致认为，“中亚-中国”模式将通过逐年提升潜力和效率实现目标。在今天的对话框架下，我们重申有意加强全面合作，释放其巨大潜力，将中亚地区建设成和平、友好、互助、可持续发展与和谐的空间。本次会议恰逢建交30周年，这点非常重要。-他说。

部长指出，今年的重要会议是1月25日举行的“中亚-中国 ” 建交30周年峰会，会议详细讨论了合作的主要方向，并讨论了国际和地区议程的热点问题。

-通过执行各国元首发起的倡议路线图是重要一步，该文件包含安全、交通与物流、能源、工业现代化、气候变化、 “ 绿色”经济、IT产业、健康、教育、文化、旅游等重要领域。与此同时，各方还通过了深化中亚地区与中国合作、加强数据安全领域合作的有关举措。-他说。

外长指出，会议结束后通过的《与会外长联合声明》是对今天会议成果的总结。

他表示，哈萨克斯坦今天结束了这一平台的轮值主席任务。根据部长们的共同决定，将这一重要任务移交给了中华人民共和国。

特列吾别尔德表示，相信今天的会议及其成果将为进一步加强各方互利全面合作奠定坚实基础。

【编译：阿依波塔】