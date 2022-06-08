政府总理会见通用电气、花旗集团和亚行领导人

哈通社/努尔苏丹/6月8日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫8日在总理府会见通用电气（General Electric）、花旗集团（Citigroup）和亚洲开发银行领导人。

会见通用电气公司俄罗斯和独联体国家负责人贝拉·费伦奇时，双方就哈萨克斯坦政府与通用电气公司之间的能源、医疗卫生和航空领域战略合作前景，以及在哈萨克斯坦境内的能源生产厂现代化和建设新的能源生产项目问题进行了讨论。

- 哈萨克斯坦希望与通用电气等战略投资者进行长期合作。我们愿意维持传统的合作伙伴关系，并推动新合作领域的发展。-斯马伊洛夫说。

哈萨克斯坦总理与亚行副行长阿肖克·拉瓦斯就双边战略合作关系发展前景问题进行了深入讨论。

- 亚洲开发银行过去28年来对哈萨克斯坦经济提供了支持，双边有效合作关系当前继续进行当中。这些年来，我们在很多项目上建立了有效合作。我们高度评价亚行为哈萨克斯坦发展做出的贡献。-斯马伊洛夫说。

会见花旗集团执行经理戴维·利文斯顿时，双方就脱碳和绿色经济发展问题进行了讨论。

- 30 年来，哈萨克斯坦花旗银行已成为我国最可靠的公司银行之一，也是哈萨克斯坦多家国际公司的可靠合作伙伴。因此，我们愿意落实新的互利合作项目。-哈萨克斯坦总理说。

【编译：小穆】