世卫组织：猴痘出现社区传播迹象

哈通社/日内瓦/6约8日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞今天在日内瓦举行的记者会上表示，猴痘病例主要发生在男男性行为者中，但一些国家现在开始报告明显的社区传播病例，包括一些出现在妇女中间的病例。

他说，世卫组织已收到来自29个非猴痘流行国家的1000多例确诊病例报告。到目前为止，这些国家还没有死亡报告。

谭德塞表示，世卫组织敦促受影响国家尽一切努力查明所有病例和接触者，以控制疫情并防止进一步传播。

猴痘抗病毒药物和疫苗

谭德塞透露，有已经得到批准的猴痘抗病毒药物和疫苗，但供应有限。世卫组织正在就此建立一个基于公共卫生需求和公平性的供应分配协调机制。

他强调，世卫组织不建议大规模接种猴痘疫苗。

他表示，一些国家可能会考虑对风险较高的密切接触者，如性伴侣、同一家庭的成员和卫生工作者，进行接触后疫苗接种，理想情况是在接触病毒后四天内接种。

谭德塞指出，今年到目前为止，非洲已有1400多例疑似猴痘病例，66人死亡。

他表示，猴痘病毒已经在非洲传播了几十年的时间，并导致死亡。

-这是我们生活的世界的一个不幸的反映，国际社会现在才开始关注猴痘，因为它开始出现在高收入国家。他感叹道。

他强调，每天生活在这种病毒威胁下的社区应该得到同样的关注、同样的照顾和同样的保护工具。

新冠大流行远未结束

谭德塞表示，认为新冠疫情已经结束的看法是可以理解的，但却是被误导的结果。

他指出，上周，超过7000人死于新冠病毒。一种新的甚至更危险的变种可能随时出现，大量的人仍然没有得到保护。他强调，疫情还没有结束，在疫情结束之前，世卫组织会一直提醒人们疫情还没有结束。

谭德塞表示，从全球来看，报告的新冠病例和死亡人数持续下降，这显然是一个非常令人鼓舞的趋势，表明不断提高的疫苗接种率正在拯救生命。

他表示，新冠疫苗接种已有近18个月的时间，但68个国家仍未实现40%覆盖率的目标。现在疫苗供应充足，但疫苗接种率最低的许多国家需求不足。

儿童不明原因肝炎

谭德塞表示，34个国家现已向世卫组织报告了700多例可能为不明原因儿童肝炎病例，另有112例正在调查中。这些儿童中至少有38人需要肝移植，10人已经死亡。然而，到目前为止，在这些病例中还没有检测到通常导致肝炎的五种病毒。

他指出，世卫组织每年都会收到儿童不明原因肝炎的报告，但几个国家表示，他们看到的比率高于预期。