托卡耶夫总统会见联合国常务副秘书长

哈通社/努尔苏丹/6月9日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日在总统府会见到访的联合国常务副秘书长兼联合国可持续发展集团主席阿明娜·穆罕默德。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与联合国之间的合作优先方向，其中在可持续发展目标、气候变化、疫情、性别平等和人权领域合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统欢迎联合国常务副秘书长的到访，并祝贺其成功连任。他强调，阿明娜·穆罕默德女士的此访恰逢哈萨克斯坦成功举行修宪全民公投，并进入历史新阶段的重要时期。

托卡耶夫总统指出，联合国在推动多边合作和国际外交的发展发挥了特殊作用。他同时还表示，哈方愿意进一步加强与联合国之间的全面合作，并全力支持联合国解决国际热点问题的努力。

此外，哈萨克斯坦总统表示支持联合国秘书长古特雷斯关于在2023年召开“未来峰会”的呼吁。

托卡耶夫表示，在当前的复杂挑战背景下，要为实现可持续发展目标采取紧急大规模措施至关重要。

总统还就哈萨克斯坦旨在保障粮食安全和向向有需要的国家提供人道主义援助领域开展的相关工作进行了介绍。此外，托卡耶夫还高度评价了阿明娜·穆罕默德女士有效落实旨在结束针对妇女和女童一切形式暴力的“聚光灯倡议”工作进程。

联合国常务副秘书长向托卡耶夫总统转达了古特雷斯秘书长的诚挚问候，祝贺哈萨克斯坦成功举行全民公投，并表示对哈方正在实施的改革进程表示支持。

阿明娜·穆罕默德女士高度评价了哈萨克斯坦与联合国在30年里的高水平合作。

最后，双方还就阿富汗局势交换了意见。联合国常务副秘书长指出，要解决有关阿富汗社会经济恢复的问题，加强国际社会的努力至关重要。

【编译：小穆】