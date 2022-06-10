日本解禁接纳访日旅游团 全面恢复尚需时日

哈通社/努尔苏丹/6月10日-- 据共同网报道，日本政府10日，时隔约2年解禁因新冠疫情影响而停止的接纳外国游客手续。对象为感染风险较低的美国、中国、韩国等98个国家和地区，仅限有带团导游同行的团队游。由于一律需要在外国人入境申请系统中输入信息并取得签证，到实际接纳最短也需要耗时数日。预计全面入境将在6月下旬以后。

日本政府为促进国内旅行，计划把各都道府县的旅行折扣«县民折扣»的适用对象从广域地区扩展到全国，正在展开调整。已就7月内启动为主轴进行探讨，还出现了将其作为旅游支援项目«Go To Travel»后续的方案。

政府在每天2万人的入境人数上限内接纳访日游客。无论是否接种疫苗，均免除入境时检测和居家隔离。

旅行社在10日凌晨0点以后，向厚生劳动省的入境申请系统«ERFS»输入参团者姓名、护照号码、停留地等。完成系统注册后，当天就发行已受理证明。

之后，向大使馆等申请签证。发放签证原则上需要5天。美国和韩国等68个国家和地区的短期逗留人员在新冠疫情前无需签证，但边境口岸防疫对策叫停了免签措施。

外务省和观光厅均表示10日很难有游客入境。

访日旅游团由国内外的旅行社募集参团者，日本国内的注册公司是接纳负责人。旅行社巨头JTB指出还需要对要求贯彻戴口罩和买保险的国家防疫指针进行说明，认为开始接纳要到6月下旬至7月上旬。日本旅行公司也表示基于指针的职员培训和旅行企划需要一些时间，预计夏天前后开始接纳。

在国外，香港的旅行社募集了6月18日出发的赴日旅行。日本政府不限制参团人数，旅行业相关人士表示：«例如，富裕人群单独1人加带团导游的旅行或许会较早入境。»