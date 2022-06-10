韩国首尔市政府在江南区启动自动驾驶汽车服务

哈通社/努尔苏丹/6月10日--据中新网报道，当地时间9日，首尔市政府与韩国国土交通部合作在首尔江南区启动市区自动驾驶汽车出租车服务，并开启为期两个月的试运行。试运行期结束后，从8月起，江南地区市民可以用手机APP呼叫使用自动驾驶出租车服务。

去年11月30日，首尔市政府在上岩洞投放乘用车型自动驾驶汽车，为市民提供自动驾驶汽车的乘车体验。与上岩洞投放自动驾驶汽车的计划相比，9日公布的RoboRide出租车服务投放于路况复杂的江南地区，且不设固定路线，车辆自行做出一系列判断，寻找乘客出发地到目的地最短路程。

当天，首尔市市长吴世勋与韩国国土交通部长官元喜龙乘坐自动驾驶汽车RoboRide，循环江南德黑兰路约3.4公里路段，进行最终检验。

首尔市政府透露，在未来两个月的试运行期间，将与国土交通部合作听取各方面的意见，进一步完善技术和服务，并从8月起利用4辆RoboRide出租车正式开始提供服务。市民用手机应用程序呼叫RoboRide出租车即可享受免费服务。

目前，首尔市政府与国土交通部已为RoboRide出租车运行提供了大量支援。自2020年起，在132处十字路口运营交通信号开放系统，每隔0.1秒向自动驾驶汽车提供一次红绿灯颜色、红绿灯颜色转换时间等信息。

吴世勋表示，根据去年11月发表的《首尔自动驾驶2030愿景》，首尔市政府将与韩国国土交通部合作打造江南自动驾驶汽车示范运行区，引进RoboRide和循环江南地区的自动驾驶公交车等，提早实现市区自动驾驶技术商业化，把首尔打造成«开放式自动驾驶技术创新城市»。