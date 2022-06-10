数字化部长谈选举投票程序的电子化

哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部巴格达特·穆辛就未来国内选举过程是否会向数字化模式转型的可能性发表了评论。

在9日的外国投资者理事会会议后召开的新闻发布会上，巴格达特·穆辛说：

- 未来可以对投票站的登记和移除程序采取在线处理，这个程序并不复杂。至于整个投票过程而言，我需要指出，要在短时间内将其完全数字化是不可行的。这需要很复杂的数字化技术准备工作。中央选举委员会也需要完成与之相应的准备。出了投票以外，还有很多内容需要研究。-

部长还强调指出，选举观察团人员的监督方式也是开展数字化期间需要关注的问题。即当前的物理投票、验票方式下，观察员可以明确的看到选民填报登记、领取选票、投票以及选举委员会人员开箱验票和统计的详细过程。但如果实施电子化、数字化方式的投票，如何保证观察员的监督将是一个需要仔细研判的内容。

巴格达特·穆辛表示，在采取数字化方面，哈萨克三天的技术储备是充足的，但问题在于其他方面。事实上目前国际上并没有任何一个国家采取了全面的数字化，放眼全球，这也依然是一个仍在积极论证当中的方式。单纯完成投票过程的网络化数字化不是问题，主要是如何确保这个过程的程序能够获得良好的监督。

【编译：木合塔尔·木拉提】