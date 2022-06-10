哈萨克斯坦社会组党参政积极性显著提高

哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 随着哈萨克斯坦政治体制改革进程的不断推进，许多政治活动人士、知名政治家和相关社会团体参政积极性显著提升。

最近3个月内，已有三个新政党发表了即将成立的消息。

这三个即将组建的政治党派分别是：

·以哈萨克斯坦建筑工人联盟为基础组建的劳动（Еңбек）党

·著名政治家和商人波拉特·阿布罗夫组建的«Bizdin Tandau（我们的选择）»党

·社会活动家沃勒扎斯·速来曼诺夫组建的哈萨克斯坦人民大会（Қазақстан халық конгресі）党

为了了解上述三个党派，以及其他正在认证当中的政治团体的组党进程具体情况，哈通社向哈萨克斯坦司法部发去了询问函并收到了司法部的回复。

司法部在回函中表示，上述三个党派的倡议组建团体，截至目前还没有进行正式的组党登记。

目前，司法部正在对名为«人民的独立（Халық дербестігі）»党的政党提交的登记文件进行审查，包括对其提交的从民间征集的支持者签名进行核实。

年初至今，司法部总计收到了来自5个倡议团体的组党申请，这些申请旨在组建5个政党，分别是：Namys（荣誉）党、ЕL Тiregi（国家支柱）党、前进哈萨克斯坦（Алға Қазақстан）党以及扎纳西尔（Жанашыр）党。不过，上述5个倡议团体的申请都被退回，原因是其提交的清单未能满足哈萨克斯坦《政党法》第6和第8条的规定。

司法部表示，有关团体如果对审议结论有异议，可根据行政程序法典第91条的规定提出申诉。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2022年的国情咨文中表示，应继续简化对政治党派的注册要求。组建新政党所需要完成征集的民间签名支持人数需要进一步从2万人减少到5000人。组建政党所需的最低倡议团体数量也将进一步减少。

【编译：木合塔尔·木拉提】