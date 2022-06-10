哈萨克斯坦电影《诗人》在巴西获奖

哈通社/阿拉木图/6月10日 -- 哈萨克斯坦电影导演达烈詹·沃米尔巴耶夫作品《诗人/ Ақын》在6月1~9日于巴西举行的库里提巴国际电影节《其他观点》项目中，荣获《最佳电影》奖项。

据哈萨克斯坦哈萨克电影制片厂消息，库里提巴国际电影节《其他观点》项目旨在展示和评选全新的和在其他电影节中登场并得到高度评价的电影作品。

该项目评选的优秀作品共有8部，由10个国家选送。

导演达烈詹·沃米尔巴耶夫对自己的作品在巴西获奖表示非常高兴，并称将就此向所有参与影片拍摄工作的团队成员致以祝贺。

据悉，电影《诗人/ Ақын》已经预定将于6月10~26日在巴黎乔治·蓬皮杜现代艺术博物馆公映。

电影《诗人/ Ақын》的主题聚焦于讨论传统文化艺术形式在当下新环境中在社会中的定位问题。电影主角通过探寻十九世纪哈萨克斯坦最著名的吟游诗人马哈穆别特·沃帖慕斯吾勒的人生轨迹，揭示当代吟游诗人的生存状态。

电影剧本改编自德国作家赫尔曼·黑塞的自传故事《作家之夜》。主角则由著名歌手、《小伙子们/ Жігіттер》组合成员叶尔多斯·卡纳耶夫扮演。

Olhar de Cinema - 库里提巴国际电影节于 2012 年作为一项国际独立电影活动开始活动，每年六月在库里提巴市举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】