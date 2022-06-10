拜科努尔计划在当地俄罗斯学校中引入哈萨克语、哈萨克历史等课程

哈通社/拜科努尔/6月10日 – 克孜勒奥尔达州州长努尔勒别克·纳勒巴耶夫10日对拜科努尔市进行了工作视察。

工作视察框架下，州长与哈萨克斯坦总统任命的拜科努尔航天综合体哈萨克斯坦特别代表凯拉特·努尔泰一起，访问了拜科努尔市第277学校。

作为当地最知名的学校，市立第277中学有着许多成绩和创新。州长一行对这些成果进行了了解。

在此次克孜勒奥尔达州州长访问拜科努尔并与当地教育机构人员的会晤期间，州教育局负责人巴赫达特·别尔达乌列托夫详细介绍了当前拜科努尔市存在的教育领域相关问题。

因俄罗斯联邦对哈萨克斯坦拜科努尔航天中心的租借而拥有特殊地位的拜科努尔市，存在着哈萨克斯坦教育体系和俄罗斯教育体系并行的状态。

在拜科努尔市中，5所隶属于克孜勒奥尔达州教育局管辖的学校，根据哈萨克斯坦教育大纲开展哈萨克语教学。

与此同时，另有7所学校采用俄罗斯教育部的大纲，开展俄罗斯语教学活动。

别尔达乌列托夫表示，哈萨克斯坦与俄罗斯政府间委员会正在开展对话，并计划在这座城市的7所根据俄罗斯大纲开展教学活动的学校中，引入哈萨克语法、哈萨克文学和哈萨克历史等课程的教学。

哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府在1994年12月10日签署了拜科努尔航天发射综合体租赁协议，经过后来的几次协议变动，目前租赁协议的截止日期为2050年。

每年，俄方将会为租赁拜科努尔航天发射综合体，而向哈萨克斯坦共和国财政支付1.15亿美元资金。

拜科努尔市目前共有7.5万人口，其中5.5万人为哈萨克斯坦公民。

【编译：木合塔尔·木拉提】