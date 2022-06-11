加拿大暂时取消入境航空旅客新冠病毒强制随机抽检

哈通社/努尔苏丹/6月11日-- 据中新网报道，加拿大政府决定自6月11日至30日期间，在所有机场暂时取消对入境旅客的新冠病毒强制随机抽检，以期减轻在某些机场已持续一段时日的大面积延误和滞留情况。

加拿大交通部长、卫生部长、公共安全部长及旅游部长等6月10日共同宣布相关措施。不过，未接种疫苗的旅客仍须接受病毒检测。自7月1日起，所有病毒测试都将在外围场地进行。

加官方表示，将继续与机场、航空公司、行李处理部门及其他相关方面合作，寻找解决安检、通关等瓶颈问题的办法，在夏季旅行旺季来临时减少延误。

同时，加官方表示，正继续推进安检人员的增聘工作。边境服务局已安排更多实习生上岗。

遭遇延误问题最为突出的是作为加拿大最繁忙航空枢纽的多伦多皮尔逊国际机场。此前一天，大多伦多机场管理局发出声明，呼吁官方暂停随机病毒抽检。

加拿大政府自今年2月底开始放宽多项入境防疫措施，由此开启分阶段放宽旅行限令的步骤。自4月初起，已全剂量接种新冠疫苗的人士入境时不再需要提供病毒检测报告，但旅客仍可能在入境时被随机抽检，进行病毒分子测试。

同时，随着社会经济活动渐恢复，航空旅行也在回升。今年3月，加拿大主要机场的飞机起降架次较去年同期增长6.2%，并恢复到2019年3月、即疫情封禁措施实施前水平的约四分之三。

多伦多皮尔逊国际机场在最近约两个月以来出现大批旅客排长队、航班大面积被迫延误或取消的情形，引发社会舆论关注。加交通部长艾诚致(Omar Alghabra)5月中旬曾回应称，旅客遭遇延误的主因并非机场人手短缺，而是刚回到«旅行模式»而在安检流程中显得生疏的旅客，以及经常调整的航班时刻表。

多伦多机场方面日前表示，由于官方的病毒筛查要求，边境服务官员放行国际入境客的平均时间增加了两至四倍。大多伦多机场管理局最新的统计数据显示，5月份约有2700个抵港航空延误；约49万旅客在机场遭遇滞留，其中约一半为国际旅客。机场预计，国际旅客数将在数日内增加50%。

加政府今年5月底决定，将实行的边境防疫限制措施至少再延续一个月。