阿拉木图州塔勒加尔市完成市长直选 最年轻候选人当选

哈通社/塔勒加尔/6月13日 – 阿拉木图州塔勒加尔市（县级市）于6月12日完成了市长直选。

据当地选举委员会消息，共有4名候选人参加了此次市长直选。其中3人为独立候选人，1人为阿玛纳特党提名候选人。候选人中年纪最轻的今年32岁。

塔勒加尔市登记在册的合法选民总数为41995人。在6月12日举行的市长选举中，共有9983名登记选民参加了投票，投票率为23.77%。

全市在12日的投票日当天共开放了24个投票站，其中两个投票站位于医院当中。

最终统计结果显示，4名候选人中，最年轻的候选人巴赫特·库阿特别克吾勒·库里什别科夫（阿玛纳特党提名）获票4763张，支持率47.71%，赢得此次选举，当选为新一任塔勒加尔市市长。

其他三名候选人的得票率分别为：

巴赫特詹·拉赫姆吾勒·阿克博塔耶夫 获票2359张 支持率23.63%

努尔别克·巴赫特汗吾勒·达吾列特巴科夫 获票1781张 支持率17.84%

萨帕尔别克·穆赫塔尔吾勒·纳扎尔巴耶夫 获票769张 支持率7.70%

有218名投票选民在选票中选择了«反对全部候选人»选项。

废票数量为93张。

根据地方选举委员会主席穆黑特·对山巴耶夫介绍，4名候选人在此次选举中，均提交了各自的竞选纲领，并在选举日之前，开展了为期十天的竞选演讲和公民会见等活动。

每个选举投票站点均有3~4名非政府身份的选举监督员负责监督选举程序，市长选举过程中未发现存在违法违规行为。

塔尔加尔市位于阿拉木图州，距离阿拉木图市25公里，是塔勒加尔县行政中心。城市始建于始建于1858年，占地面积18.8平方公里，海拔高度1,250米。该市有一座入选世界遗产的古城遗迹。

【编译：木合塔尔·木拉提】