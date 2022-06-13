第五届阿斯塔纳金融日论坛将于本月举行

哈通社/努尔苏丹/6月13日 – 第五届阿斯塔纳金融日国际论坛（Astana Finance Days 2022）将于本月在首都努尔苏丹召开。

由阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）组织举办的每年一度的阿斯塔纳金融日国际论坛（Astana Finance Days 2022）将于2022年6月27~29日在首都努尔苏丹市阿斯塔纳国际金融中心场馆举行。

阿斯塔纳金融日论坛是中亚地区金融领域规模最大的国际论坛之一，最近四年来每年举办一届，吸引了来自100多个国家的15000多人参与。

今年论坛的主题为《可持续发展、社会责任、增长》。

论坛框架下，将会组织资本市场论坛、散户投资者论坛、伊斯兰金融会议、 监管论坛、金融科技论坛、绿色增长论坛、AIFC 法律会议、教育技术论坛、新经济投资、投资论坛等一系列会谈活动。

本届论坛将继续邀请本地和外国政府机构、国际组织、经贸教育等领域的代表参会。

媒体及代表网上申请参会报名链接：https://astanafindays.org/kz/register

【编译：木合塔尔·木拉提】