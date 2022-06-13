中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:49, 13 六月 2022 | GMT +6

    努尔兰·沃恩詹诺夫出任哈萨克斯坦驻德国大使

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/6月13日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统13日签署命令，任命努尔兰·沃恩詹诺夫为哈萨克斯坦驻德国特命全权大使。

    根据总统令，达吾然·卡热珀夫不再担任哈萨克斯坦驻德国大使。

    努尔兰·拜莫勒达吾勒·沃恩詹诺夫于1960年11月25日出生在塔勒德库尔干州，曾毕业于柏林洪堡大学。

    1992-1994年 哈萨克斯坦出版和大众媒体部部长顾问、部门主任；

    1994-1996年 哈萨克斯坦总统办公厅国际事务部高级参考；

    1996-1997年 哈萨克斯坦驻奥地利大使馆一等秘书、顾问；

    1997-2001年 哈萨克斯坦驻瑞士大使馆顾问；

    2001-2002年 哈萨克斯坦外交部经济政策司司长；

    2002-2003年 哈萨克斯坦驻美因河畔法兰克福总领事；

    2003-2004年 哈萨克斯坦外交部副部长、独联体事务委员会主席、哈萨克斯坦“中亚合作”事务协调员；

    2004-2007年 哈萨克斯坦外交部副部长；

    2007-2008年 哈萨克斯坦总统助理；

    2008-2014年 哈萨克斯坦驻德国大使兼丹麦大使；

    2014-2019年 哈萨克斯坦总统助理；

    2019年3月起出任哈萨克斯坦总统顾问。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 黄金储备 德国
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!