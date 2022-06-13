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努尔兰·沃恩詹诺夫出任哈萨克斯坦驻德国大使
哈通社/努尔苏丹/6月13日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统13日签署命令，任命努尔兰·沃恩詹诺夫为哈萨克斯坦驻德国特命全权大使。
根据总统令，达吾然·卡热珀夫不再担任哈萨克斯坦驻德国大使。
努尔兰·拜莫勒达吾勒·沃恩詹诺夫于1960年11月25日出生在塔勒德库尔干州，曾毕业于柏林洪堡大学。
1992-1994年 哈萨克斯坦出版和大众媒体部部长顾问、部门主任；
1994-1996年 哈萨克斯坦总统办公厅国际事务部高级参考；
1996-1997年 哈萨克斯坦驻奥地利大使馆一等秘书、顾问；
1997-2001年 哈萨克斯坦驻瑞士大使馆顾问；
2001-2002年 哈萨克斯坦外交部经济政策司司长；
2002-2003年 哈萨克斯坦驻美因河畔法兰克福总领事；
2003-2004年 哈萨克斯坦外交部副部长、独联体事务委员会主席、哈萨克斯坦“中亚合作”事务协调员；
2004-2007年 哈萨克斯坦外交部副部长；
2007-2008年 哈萨克斯坦总统助理；
2008-2014年 哈萨克斯坦驻德国大使兼丹麦大使；
2014-2019年 哈萨克斯坦总统助理；
2019年3月起出任哈萨克斯坦总统顾问。
【编译：小穆】