总统任命哈萨克斯坦驻黎巴嫩大使

哈通社/努尔苏丹/6月13日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统13日签署命令，任命拉苏勒·朱马勒为哈萨克斯坦驻黎巴嫩大使。

拉苏勒·别热克特吾勒·朱马勒于1971年2月15日出生在阿拉木图市，曾毕业于阿尔法拉比哈萨克国立大学。

1992-1994年 哈萨克斯坦外交部中东和非洲司参赞；

1994-1996年 哈萨克斯坦外交部部长助理；

1996-1998年 哈萨克斯坦驻埃及大使馆三等秘书、二等秘书；

1998-1999年 哈萨克斯坦外交部中东和非洲司司长；

1999-2000年 哈萨克斯坦外交部新闻秘书；

2000-2002年 哈萨克斯坦政府新闻秘书；

2002-2003年 哈萨克斯坦外交部阿拉木图办事处主任；

2003-2004年 哈萨克斯坦驻以色列大使顾问；

2004-2005年 哈萨克斯坦驻阿联酋总领事；

2006-2007年 哈萨克斯坦驻利比亚大使；

2007-2008年 欧亚银行家俱乐部执行董事；

截至最新任命之前，担任分析杂志“Exclusive”和核心期刊“Yapyray”的编辑。

【编译：小穆】