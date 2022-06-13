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    18:16, 13 六月 2022 | GMT +6

    总统任命哈萨克斯坦驻黎巴嫩大使

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    哈通社/努尔苏丹/6月13日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统13日签署命令，任命拉苏勒·朱马勒为哈萨克斯坦驻黎巴嫩大使。

    拉苏勒·别热克特吾勒·朱马勒于1971年2月15日出生在阿拉木图市，曾毕业于阿尔法拉比哈萨克国立大学。

    1992-1994年 哈萨克斯坦外交部中东和非洲司参赞；

    1994-1996年 哈萨克斯坦外交部部长助理；

    1996-1998年 哈萨克斯坦驻埃及大使馆三等秘书、二等秘书；

    1998-1999年 哈萨克斯坦外交部中东和非洲司司长；

    1999-2000年 哈萨克斯坦外交部新闻秘书；

    2000-2002年 哈萨克斯坦政府新闻秘书；

    2002-2003年 哈萨克斯坦外交部阿拉木图办事处主任；

    2003-2004年 哈萨克斯坦驻以色列大使顾问；

    2004-2005年 哈萨克斯坦驻阿联酋总领事；

    2006-2007年 哈萨克斯坦驻利比亚大使；

    2007-2008年 欧亚银行家俱乐部执行董事；

    截至最新任命之前，担任分析杂志“Exclusive”和核心期刊“Yapyray”的编辑。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 外交 黄金储备
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