政府总理会见阿斯塔纳国际金融中心独立法院法官

哈通社/努尔苏丹/6月13日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫13日会见阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）独立法院法官乔纳森·休·曼斯勋爵（Jonathan Hugh Mance/The Lord Mance）。

政府总理在会谈中指出，哈萨克斯坦高度重视金融业的发展。

- AIFC是为投资商创造良好的环境，以及推动股市发展和通过与国际资本市场融合吸引投资的中心。-斯马伊洛夫说。

总理表示，AIFC独立法院和国际仲裁中心（IAC）在加强投资商信任和保障法律纠纷解决中的中立性方面发挥着重要作用。 曼斯勋爵表示，AIFC法院和国际仲裁中心已成为欧亚地区商业纠纷的首选。

- 我们将通过积极促进法治和司法正义，为哈萨克斯坦投资环境的发展做出重大贡献。-他说。

据他介绍，AIFC法院和国际仲裁中心截至目前已审理1091案件，其中裁决36件。此外，国际仲裁中心审议了1055 件仲裁和调解案件。

会谈中，双方还就AIFC法院当前的工作和未来计划深入交换了意见。

据悉，阿斯塔纳国际金融中心2018年1月1日起全面投入运作，并成立了独立法院和国际仲裁中心。

截至目前，AIFC法院共有来自27个国家的358名律师工作，其中包括哈萨克斯坦律师。

【编译：小穆】