政府总理要求各机构及地方政府采取有效措施抑制通胀

哈通社/努尔苏丹/6月14日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫要求国家机关和各地区负责人采取有效措施，遏制通货膨胀。

政府总理斯马伊洛夫14日在总理府主持召开政府例行工作会议。

会上，斯马伊洛夫表示，2022年前五个月哈国国内生产总值增长了4.6%。其中实体经济，特别是加工工业领域的增长为经济的发展做出了主要的贡献。

根据总理的介绍，食品加工业、轻工业、化工产业、石油加工以及制药行业均有不俗的增长幅度。采矿和冶金，以及建筑业的增幅也很显著。

具有较高增幅的行业还包括了服务业、交通和通信行业等。

综合前5个月的数据，阿克莫拉州、阿拉木图州、克孜勒奥尔达州、东哈州以及奇姆肯特市和努尔苏丹市的经济增长在全国范围内处于领先地位。

总理表示，上述各地区各行业主管部门负责人应继续保持这一良好趋势，继续推动经济多样化，吸引投资并创造新的长期性就业机会。

政府总理同时对央行关于通货膨胀率居高不下的相关汇报予以了关注。

根据央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫的报告，2022年5月份哈萨克斯坦的年度通货膨胀率为14%，预计年底将保持在13%~15%的区间内。

总理强调指出，通货膨胀主要受到世界食品价格上涨的影响。

他责成国家各机关部门第一负责人和各州州长，采取有效措施抑制通货膨胀。

【编译：木合塔尔·木拉提】