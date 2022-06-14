吉尔吉斯和塔吉克斯坦边境地区发生枪击事件

哈通社/努尔苏丹/6月14日 – 据吉尔吉斯国家安全委员会消息，2022年6月14日吉尔吉斯巴特肯州与塔吉克斯坦交界处，两国边防人员之间发生了枪击事件。

消息称， 14日早晨当地时间6:50~7:00时左右，吉尔吉斯«布拉克-巴什»边防检查站遭到来自塔吉克斯坦«科赫»边检站方向的枪击。作为回应，吉方边防人员向塔方边境开火还击。

吉尔吉斯边防部门称，枪击事件发生后，双方边防部队均进入了阵地，转入备战状态。吉尔吉斯共和国巴特肯州边防代表与塔吉克斯坦共和国索格特州边防代表之间进行了电话会谈，双方边防代表团负责人也抵达了事发区域。但在7:50时许，塔吉克斯坦方面使用榴弹发射器和迫击炮再次开火，当地时间8:10时许交火停止。吉尔吉斯方面称，局势仍然紧张。

据吉方透露，目前两国官方代表已经开始会晤，查明事件发生原因，避免事态的进一步恶化。

塔吉克斯坦方面截至目前尚未对此次事件发表任何表态。

塔吉克斯坦与吉尔吉斯之间共有边境970公里，其中451公里的共有边境仍未明确完成划分。

吉尔吉斯巴特肯州与塔吉克斯坦索格特州交界处的争议地区的村庄边界犬牙交错，部分区域两国居民的住宅相邻而立，难以明确区分界限。因此两国边民以及边防人员之间常常因水源、土地问题发生争端，并时常导致武装冲突和人员伤亡。

就在今年6 月 3 日，两名吉尔吉斯边防人员在与塔吉克斯坦飞地沃鲁赫接壤的布拉克-巴什爆发的持续数小时的枪击中受伤。而在今年4月，两国边境也曾发生交火，导致一名塔吉克斯坦边防人员死亡。

【编译：木合塔尔·木拉提】