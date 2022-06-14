叙利亚问题阿斯塔纳会议明日召开 各方确认出席

哈通社/努尔苏丹/6月14日 – 第18轮叙利亚问题阿斯塔纳和平进程国际会议将于15~16日在首都努尔苏丹举行。

据哈萨克斯坦外交部消息，停火担保国的俄罗斯、土耳其和伊朗三国，以及叙利亚政府和叙利亚反对派代表均已明确证实将会派出代表出席此次会议。

联合国秘书长叙利亚问题特别代表办公室政治事务首席业务员罗贝特·丹、约旦代表团、联合国难民事务高级专员办事处和国际红十字会委员会代表等，将作为观察员出席会议。

俄罗斯代表团将由该国外交部特使亚历山大·拉夫连季耶夫率队，土耳其方面的领队为外交部多边司司长塞尔柱·乌纳尔，伊朗代表团负责人为外交部政治事务高级助理阿里·阿斯加尔·哈吉。

根据议程安排，本轮会谈将就叙利亚局势，包括期间的人道主义-经济状况、在瑞士日内瓦举行的叙利亚宪法委员会相关进程的前景、增进各方相互信任、释放人质和寻找失踪人员等问题进行讨论。

停火担保国家计划在6月15日举行专家级别的双边和三边会谈。

16日将举办各方共同出席的全体会议。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈又称«阿斯塔纳进程»，于2017年1月启动，旨在推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火，合作打击叙境内恐怖主义组织，并就重大政治问题达成共识，寻求危机解决方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】