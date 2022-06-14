哈萨克斯坦呼吁世贸组织成员国协助解决全球粮食危机

哈通社/努尔苏丹/6月14日 – 哈萨克斯坦贸易和一体化部指出，全球供应链遭到破坏、气候变化、发展中国家人口增长等一系列因素的叠加，使得粮食供应方面问题较之以往更加复杂和显著。

当前全球各国都在面临粮食价格高涨的情况，而各种阻碍更是令原本就存在粮食供应问题的地区遭遇更加复杂的局面。

贸易和一体化部表示，上述这些问题，在日前于日内瓦召开的、由哈萨克斯坦主持的世界贸易组织第12次部长级会议上，均得到了关注和讨论。

哈萨克斯坦代表团团长、政府副总理兼贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫在有关粮食安全问题的会议上指出，写入遵循原则上禁止粮食出口限制的WTO协定的部长级宣言，以及写入不对世界粮食计划署的采购实施出口限制的部级决定，具有非常重要的意义。

他强调，上述决议的通过，将使得即便某些国家完全禁止此类产品出口的情况下，也能够通过实施人道主义计划为受影响的地区提供粮食。

哈萨克斯坦政府副总理、贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫在会上发言时说：

- 我敦促所有 WTO 国家效仿哈萨克斯坦的模式，并将在本次会议中获得的能够解决全球粮食危机的具体成果带回各自的国家。

根据此前报道，在时隔四年半后，世界贸易组织（WTO）部长级会议12日在瑞士西部日内瓦的世贸组织总部开幕，并将持续至15日结束。

【编译：木合塔尔·木拉提】