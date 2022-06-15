罗马教宗期待在哈萨克斯坦会见全俄大牧首

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 罗马教宗方济各期待9月在哈萨克斯坦首都努尔苏丹与莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔举行会晤。

罗马教宗周二在接受耶稣会的欧洲期刊访问时，表达了上述意愿。访问的节选被公布在了《La Stampa》报上，此次访问则由《La Civilta Cattolica》杂志组织。

方济各在访谈中表示，他原计划在6月14日与基里尔于耶路撒冷举行会晤，讨论共同的事务，但由于俄乌冲突的原因，为了避免对话出现误会，因此双方的会晤被推迟了。

- 我期待与他在9月份于哈萨克斯坦举行会晤。我相信我们会相互问候，以牧师的身份进行简短的交谈。- 方济各说。

罗马天主教会的负责人在4月份确认，将会出席今年9月14~15日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市召开的第七届世界和传统宗教领袖大会。

哈萨克斯坦于2003年开始举办世界和传统宗教领袖大会，每3年召开一次，旨在推动世界各宗教教派进行对话、和谐共存，并促进宗教领袖在维护世界和平方面发挥积极作用。

梵蒂冈目前还没有就教宗的哈萨克斯坦访问之旅行程安排发布正式的官方消息。由于教宗的身体原因（膝盖伤痛），他原本定于7月对刚果民主共和国和南苏丹的访问已经被推迟。

【编译：木合塔尔·木拉提】