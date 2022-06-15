阿拉木图居民是哈国网购消费的主力军

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 根据哈萨克斯坦国家统计局数据，2021年通过互联网开展的零售贸易总额达到了4820亿坚戈。这一数据较2020年增长了1.1%，在零售业中的占比达到了3.6%。

统计分析网站Ranking.kz提供的数据显示，2021年哈国公众通过互联网方式下达的订单总数为4540万次。这一数据较2020年的8870万次，下降了45.4%。

通过互联网进行购物的主力军依然是三大都市的居民，而其中阿拉木图人更是主力中的主力。

数据显示，阿拉木图市居民在一年中花费在网上购物和消费中的金额为2728亿坚戈，占到了全国网购消费量的56.6%。

另外两座都市居民的网购消费金额则分别为：努尔苏丹市——492亿坚戈（10.2%）和奇姆肯特——295亿坚戈（6.1%）。

网购消费量最低的三个地区分别是克孜勒奥尔达州（13亿坚戈）、曼格斯套州（22亿坚戈）和突厥斯坦州（38亿坚戈）。

2021年，国民通过互联网购买的产品中数量最多的是移动电话，占到了订单总数的五分之一，消费总额为916亿坚戈。

哈萨克斯坦人主要通过互联网购买家用电器（609亿坚戈）、化妆品（546亿坚戈）、电脑和打印机等设备（539亿坚戈）、汽车配件和工具（329亿坚戈）、建筑材料（303亿坚戈），以及珠宝和手表（301亿坚戈）。

【编译：木合塔尔·木拉提】