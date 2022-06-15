中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:50, 15 六月 2022 | GMT +6

    阿拉木图居民是哈国网购消费的主力军

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 根据哈萨克斯坦国家统计局数据，2021年通过互联网开展的零售贸易总额达到了4820亿坚戈。这一数据较2020年增长了1.1%，在零售业中的占比达到了3.6%。

    统计分析网站Ranking.kz提供的数据显示，2021年哈国公众通过互联网方式下达的订单总数为4540万次。这一数据较2020年的8870万次，下降了45.4%。

    通过互联网进行购物的主力军依然是三大都市的居民，而其中阿拉木图人更是主力中的主力。

    数据显示，阿拉木图市居民在一年中花费在网上购物和消费中的金额为2728亿坚戈，占到了全国网购消费量的56.6%。

    另外两座都市居民的网购消费金额则分别为：努尔苏丹市——492亿坚戈（10.2%）和奇姆肯特——295亿坚戈（6.1%）。

    网购消费量最低的三个地区分别是克孜勒奥尔达州（13亿坚戈）、曼格斯套州（22亿坚戈）和突厥斯坦州（38亿坚戈）。

    2021年，国民通过互联网购买的产品中数量最多的是移动电话，占到了订单总数的五分之一，消费总额为916亿坚戈。

    哈萨克斯坦人主要通过互联网购买家用电器（609亿坚戈）、化妆品（546亿坚戈）、电脑和打印机等设备（539亿坚戈）、汽车配件和工具（329亿坚戈）、建筑材料（303亿坚戈），以及珠宝和手表（301亿坚戈）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 经济 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!