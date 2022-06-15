国务顾问发文谈组建国家库鲁尔泰的意义

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林15日在其个人的Telegram频道上，就组建国家库鲁尔泰的目的等问题进行了解答。

国务顾问指出，国家社会信任理事会已经圆满的完成了自身的任务，退出了历史舞台，其主要成员则被吸收进了新组建的国家库鲁尔泰当中。他表示，总统在三月份的国情咨文中首次提到了新机构，这个机构的主旨是成为进一步发展社会凝聚力制定思路和步骤的对话平台。

叶尔兰·卡林还表示，国家库鲁尔泰与此前的国家社会信任理事会之间也存在着明显的区别。他强调，如果说国家社会信任理事会上讨论的主题是社会经济和政治改革议题，那么在国家库鲁尔泰的讨论主题，则是基于国家整体价值观的、旨在凝聚和发展社会向心力的、具有长远性质的话题。

国务顾问表示，托卡耶夫总统已经签署了关于组建国家库鲁尔泰的总统令，其中明确的规定了该机构的职责、构成和相关制度规范。

国家库鲁尔泰的成员总数为117人，其中包括主席（1名）、副主席（2名）、秘书（1名），以及113名成员。

国务顾问还强调指出，国家库鲁尔泰与国家社会信任理事会最明显的一个区别是，每一个地区的社会理事会都会有一名成员入选库鲁尔泰。因此，这个对话平台涵盖了各地区社会理事会的整个系统。此外，其成员构成中还包括了议会代表、政党代表、主要商业协会、医学、教育、科学、文化、体育、人权和其他社会团体，以及著名的青年领袖和活动家的参与。这些来自各行各业的知名人士，几乎涵盖了哈萨克斯坦社会的各个层面，能够广泛的代表哈萨克社会各界的声音。

叶尔兰·卡林重申，国家库鲁尔泰是国家总统领导下的一个咨询机构。因此，其组成建议由国家元首行政当局拟定。只有国家库鲁尔泰的成员才能参加国家库鲁尔泰的会议。

国家库鲁台的工作是在自愿的基础上进行的，并且为了确保能够及时的吸纳最新的声音，规定了国家库鲁尔泰成员的轮换更新原则。

国务顾问特别指出，已经创建了一个特殊的在线平台，所有哈萨克斯坦公民都可以通过该平台将有关国家社会发展的建议发送给国家库鲁尔泰秘书处。

叶尔兰·卡林表示，他相信国家库鲁尔泰将成为一个团结公民的核心，凝聚哈萨克斯坦人民的力量，为建设新哈萨克斯坦做出重要的贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】