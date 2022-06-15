研究：一些不明病因儿童肝炎病例或与冠病有关

哈通社/努尔苏丹/6月15日 —— 以色列一项研究显示，一些不明病因儿童肝炎病例或与冠病有关。

新华社报道，以色列研究人员日前在医学期刊《儿科肠胃病学与营养杂志》上发表报告说，对一些不明病因儿童肝炎病例的研究显示，感染冠病可能引发了相关症状。

以色列施耐德儿童医疗中心等机构研究人员分析了五名因肝损伤而住院的儿童病例情况。这些病患最小三个月、最大13岁，出现肝脏问题前曾感染冠病，为无症状或轻症患者。

研究人员认为，造成肝损伤的一种可能是冠病病毒通过与人类细胞上的受体“血管紧张素转化酶2（ACE2）”结合并直接导致损伤；另一种可能是免疫系统对感染冠病反应不足或反应过度，引发儿童多系统炎症综合征等并导致肝损伤。

此前在全球有关不明病因儿童肝炎的调查中，腺病毒被认为有“最大嫌疑”。这次研究显示，上述病例中有的人腺病毒检测结果为阳性，有的为阴性。研究人员对病例肝脏样本进行了分析，没有发现指向腺病毒的抗原，也没有发现由腺病毒引发肝炎的迹象。

研究人员因此认为，腺病毒并不一定是致病主要原因，尽管该病毒通常会导致免疫功能低下的人患重症肝炎。

目前医学界对全球多地出现不明病因儿童肝炎病例的原因还没有确切结论。