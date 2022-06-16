政府总理会见联合国副秘书长一行

哈通社/努尔苏丹/6月16日 -- 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫16日在阿拉木图市会见了联合国副秘书长、联合国开发计划署助理署长乌莎·拉奥-莫纳里一行。

双方在会谈中，就联合国开发计划署与哈萨克斯坦进一步拓展合作的相关事宜进行了讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦在独立后不久，即1992年3月2日就成为了联合国的正式成员国。自那以后，哈萨克斯坦始终收到了联合国的支持，参与联合国的全球倡议和政策，也一直是哈萨克斯坦外交政策的重要方向之一。

斯马伊洛夫指出，联合国开发计划署在哈萨克斯坦的工作主要围绕环境保护领域开展，在其参与下，哈萨克斯坦东哈州和克孜勒奥尔达州实施了大型环保项目，并建立了总面积200万公顷的六个受到特殊保护的自然保护区。

政府总理强调，哈萨克斯坦将支持联合国开发计划署的2021~2025年规划方案，并表示在新哈萨克斯坦概念下由托卡耶夫总统发起的政治改革和经济改革进程，将使得该方案的执行得到特殊的关注。

联合国开发计划署助理署长乌莎·拉奥-莫纳里对哈萨克斯坦在可持续发展方面对联合国的支持表示了肯定。

会谈期间，哈萨克斯坦国家经济部与联合国开发计划署签署了可持续发展领域至2030年日程表以及联合国开发计划署2021~2025年规划方案执行意愿有关的文件。这一文件的签署将推动哈萨克斯坦与联合国开发计划署之间合作的进一步深化。

【编译：木合塔尔·木拉提】