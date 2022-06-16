阿斯塔纳和谈持续推动叙利亚和平进程

哈通社/努尔苏丹/6月16日 -- 第18轮叙利亚问题阿斯塔纳和平进程国际会议于15~16日在首都努尔苏丹举行。

停火担保国的俄罗斯、土耳其和伊朗三国，以及叙利亚政府和叙利亚反对派代表出席会议。参与会议的代表还有联合国秘书长叙利亚问题特别代表办公室政治事务首席业务员罗贝特·丹、约旦代表团、联合国难民事务高级专员办事处和国际红十字会委员会代表等。

为期两天的会议围绕叙利亚局势，包括期间的人道主义-经济状况、在瑞士日内瓦举行的叙利亚宪法委员会相关进程的前景、增进各方相互信任、释放人质和寻找失踪人员等问题进行了讨论。

哈萨克斯坦政治分析师萨纳特·阔什肯巴耶夫指出，作为稳定叙利亚内部局势的重要对话机制，阿斯塔纳和平进程极大地促进了叙利亚冲突各方之间的相互信任。

萨纳特·阔什肯巴耶夫认为，阿斯塔纳进程启动至今的五年时间里，在促停武装冲突、建立人道主义走廊等方面取得了诸多成绩。

萨纳特·阔什肯巴耶夫补充指出，阿斯塔纳和平进程与日内瓦和平进程两个对话平台之间不存在竞争关系，相反这两个平台互为补充，在一个方向上同步行动，有效地推动了冲突各方之间的对话和交流，取得了渐进的和富有成果的成就。

值得一提的是，在16日的会谈期间，俄罗斯总统叙利亚问题特使亚历山大·拉夫连季耶夫就叙利亚宪法委员会会议从日内外迁至其他地点的说法发表评论称：

- 我们已表示有意愿将宪法委员会的对话平台从日内瓦迁出。这个问题很大程度上取决于担保国的直接决定。问题不仅是技术和后勤问题，也是政治问题。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈又称«阿斯塔纳进程»，于2017年1月启动，旨在推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火，合作打击叙境内恐怖主义组织，并就重大政治问题达成共识，寻求危机解决方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】