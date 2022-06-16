政府总理同中亚国家政府领导人举行会谈

哈通社/努尔苏丹/6月16日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫16日在阿拉木图举行的中亚国家可持续发展领域第二届区域峰会框架下分别会见乌兹别克是政府总理、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦政府总理。

会见乌兹别克斯坦总统阿卜杜拉·阿里波夫时，双方就工业生产、农业和过境运输领域合作，以及水资源领域相互协作问题进行了讨论。 2021年，两国之间的双边贸易总额增长33%，达43亿美元。今年前4个月，双边双边贸易总额同比增长24.5%，达14亿美元。

- 为落实两国总统将双边贸易总额增至100亿美元的目标，双边政府要开展一系列具体措施。为此，哈乌两国经济具有足够的潜力。我认为，这种定期会晤将为双边合作关系提升至新的水平带来积极影响。-哈萨克斯坦总理说。

会见吉尔吉斯斯坦政府内阁主席阿克勒别克·扎帕罗夫时，双方就进一步加强经贸、投资、农业、水资源和能源领域合作问题进行了讨论。

-吉尔吉斯斯坦是区域主要政治和经济合作伙伴之一。当今，两国之间的各领域合作关系得到了有效发展。-斯马伊洛夫说。

会见塔吉克斯坦政府总理科基尔·拉苏尔佐达时，双方就经贸合作和农工综合体联合项目，以及工业和水资源领域相互协作问题进行了讨论。

斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦高度重视进一步加强与塔吉克斯坦之间的全面合作。

-两国政府正在有效落实相关任务。根据联合行动结果，2021年两国之间的贸易量增加了1.5倍，总额达11亿美元。接下来，我们的目标是将这个数字增加到 20 亿美元。我认为，我们有足够的资源。-他说。

据悉，主题为“无新冠肺炎——以正义基础重建中亚之路”的可持续发展目标问题第二届峰会在阿拉木图举行。

【编译：小穆】