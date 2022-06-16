经济部副部长：联合国的支持下将在可持续发展目标方向采取具体措施

哈通社/阿拉木图/6月16日 —— 哈萨克斯坦经济部副部长阿布扎勒·阿布德卡里莫夫16日在中亚国家可持续发展领域第二届区域峰会小组讨论会上表示，哈萨克斯坦政府和联合国为2020年的可持续发展目标联合项目提供了100万美元资金。

经济部副部长表示，该联合项目旨在制定可持续发展目标融资方案、规划体系的整合和协调、可持续发展目标的预算和完善可持续发展目标的国家融资体系。

据他介绍，根据经济恢复领域采取的有效措施结果，哈萨克斯坦2021年国内生产总值（GDP）较2020年增长了6.5%。

- 后疫情时期，政府在经济复苏的背景下采取了稳定劳动力市场的支持性措施。根据结果，2020-2021年的失业率维持在4-9%水平。此外，还通过了符合国际标准的新环境法典。为支持中小企业，采取取消行业限制和提供优惠贷款等一系列措施。此外，对受冲击的行业提供了补贴。-副部长说。

据了解，哈萨克斯坦与联合国可持续发展目标开展了紧密合作，并正在制定一系列项目。今年将通过截至2025年提高民众收入项目。

据悉，主题为“ 无新冠肺炎——以正义基础重建中亚之路”的可持续发展目标问题第二届峰会在阿拉木图举行。

【编译：小穆】