阿克套港口获得欧安组织“绿色”证书

哈通社/布鲁塞尔/6月17日 —— 据外交部消息，位于哈萨克斯坦西部的阿克套港口获得了欧洲安全与合作组织的“绿色”证书。

据了解，阿克套海上贸易港是哈萨克斯坦首个获得“港口生态分析体系”证书和欧洲“生态港口”地位的港口。 2019年开始的欧安组织的该项目旨在发展海上和跨大陆货物运输基础设施，并通过引入数字化简化海关手续，以及培训和培养国内专家。

值得一提的是，该证书将有助于进一步扩大与欧洲国家港口之间的合作关系，以及鼓励港口减少对生态环境的负面影响和改善里海生态环境。

外交部称，在贸易路线和供应链适应国际政治和经济形势的背景下，今年对哈萨克斯坦港口服务的需求急剧增加。目前，正在就库鲁克港口获得“绿色”证书开展相关工作。

数据显示，2022年前5个月，阿克套港口货物转运量达153.4万吨，而集装箱转运量达16 267标箱。

库鲁克港口年初至今的货物转运量超过2021年总量的70%（2022年前5个月为70万吨，2021年全年为100万吨）。

考虑到对港口终端服务的需求不断增长，阿克套港目前正在修建一个集装箱枢纽，以转型中亚地区的交通流量。与此同时，计划年底前对阿克套-巴库-阿克套运输线增加2艘集装箱运输船只。

在布鲁塞尔举行的活动框架下，哈萨克斯坦港口工作人员在安特卫普港口（比利时）接受培训问题进行了讨论。

【编译：小穆】