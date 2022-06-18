托卡耶夫谈乌克兰加入欧盟的可能性

哈通社/圣彼得堡/6月18日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统17日在出席圣彼得堡国际经济论坛时表示，乌克兰加入欧盟不会对欧亚经济联盟造成任何伤害。

在回答有关的问题时，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说：

- 我认为，乌克兰加入欧盟的可能性，不会对欧亚经济联盟造成任何伤害。乌克兰如何加入欧盟是另外一个问题，因为那有着许多严格的要求。至于乌克兰的经济，则处于一个复杂的状态。在这种情况下，他们可能有一个针对乌克兰的特殊简化程序。-

托卡耶夫总统同时表示，乌克兰当前的情况是很悲惨的。

他还回忆道，在前苏联时期，乌克兰曾经是苏联的粮仓和工业高度发达的共和国。

- 至于欧盟来说，他们已经作出了支持乌克兰加入欧盟的决定。这是一个经济联盟，如果他们希望在这个组织的行列中看到乌克兰的身影，那么我们也只能接受这样的事实。 - 托卡耶夫说。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统6月17日在圣彼得堡出席了圣彼得堡国际经济论坛25周年年会，并在年会上发表了致辞。除哈萨克斯坦总统外，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西也发表了讲话。此外，中国国家主席习近平通过视频方式向大会致辞。



