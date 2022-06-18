托卡耶夫批评部分俄罗斯人士不负责任的涉哈言论

哈通社/圣彼得堡/6月18日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫就部分俄罗斯人士对哈萨克斯坦发表的不负责任的荒唐言论提出了批评。

哈萨克斯坦总统17日在出席于圣彼得堡举办的圣彼得堡国际经济论坛年会时，托卡耶夫总统说道：

- 虽然可能不是很合适，但我还是想通过这个机会，向一些俄罗斯人士发表的有关哈萨克斯坦的完全不符合逻辑的、不符合事实的言论表示抗议。一些媒体人，其中甚至包括了文化界的名人。今天，我要感谢克里姆林宫的最高领导人弗拉基米尔·普京，他完整的表达了他对其他国家特别是我的国家哈萨克斯坦的立场。事实上，我们之间没有任何需要借助许多言谈技巧来夸大的问题。-

托卡耶夫总统指出，这些言论最终只会损害两国人民，以及俄罗斯联邦本身的利益。

- 这些言论对我而言是莫名其妙的。前面所提到的这些人士，以某种奇怪的方式表达了他们对哈萨克斯坦领导人的决定或哈萨克斯坦正在发生的事情的看法。- 托卡耶夫总统说。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统6月17日在圣彼得堡出席了圣彼得堡国际经济论坛25周年年会，并在年会上发表了致辞。除哈萨克斯坦总统外，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西也发表了讲话。此外，中国国家主席习近平通过视频方式向大会致辞。