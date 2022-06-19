最年轻国际象棋大师比比萨拉·阿萨乌巴耶娃以全优成绩完成高中学业

哈通社/阿克套/6月19日 – 据曼格斯套州政府消息，州长努尔兰·诺海耶夫18日出席了当地高级中学毕业典礼，为优秀毕业生颁发毕业证和全优成绩证明——«金质奖状»。

来自该州教育领域的工作者，以及学生代表和家长代表参加了当天的仪式。

州长向所有的毕业生致以祝贺，并祝愿毕业生们在人生未来的道路上取得成功。

值得一提的是，哈萨克斯坦最年轻的国际象棋大师和世界冠军比比萨拉•阿萨乌巴耶娃今年也已全优成绩从阿克套市立IT高级中学毕业，并赢得了«金质奖状»。

州长努尔兰·诺海耶夫在毕业仪式上致辞时表示：

- 今天这个日子对我们所有人而言都很重要。学校——是培养善良之心、理性之心、文明之心，以及获取知识和技能的地方。在诸位当中，有着许多共和国、国际等级的各领域赛事中的冠军。特别是被吉尼斯世界纪录所确认的最年轻的国际象棋大师比比萨拉，我想向她在共和国体育发展当中作出的贡献表示感谢。-

比比萨拉•阿萨乌巴耶娃在波兰首都华沙举行的2021年世界快速和闪电国际象棋锦标赛（FIDE World Rapid and Blitz Championships 2021）上夺得了闪电战（Blitz）的冠军，成为国际象棋史上最年轻的世界冠军。其成就也被«吉尼斯世界纪录»官方正式确认，当时哈萨克斯坦选手年龄为17岁307天，成为最年轻的国际象棋世界冠军。

比比萨拉•阿萨乌巴耶娃还拥有国际大师和女子特级大师称号，并且曾经是其参与过的所有年龄段赛事的冠军头衔获得者。

全优学生«金质奖状»是授予在1-11年级的学习生涯中，所有科目始终获得满分的全优成绩学子的荣誉奖励。今年曼格斯套州166所中学的毕业生中，有174人以全优成绩毕业，获得«金质奖状»。另有515人获得优秀学生称号。

【编译：木合塔尔·木拉提】