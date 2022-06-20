托卡耶夫总统感谢伊朗人民在大饥荒时期对哈萨克人民的庇护

哈通社/德黑兰/6月20日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统与伊卜拉欣·莱希总统19日在德黑兰共同主持召开了新闻发布会。

在发布会上，托卡耶夫总统首先感谢伊朗总统莱希对他的邀请，以及此次访问期间对哈萨克斯坦代表团的盛情款待。

- 伊朗是古老文明的中心，也是哈萨克斯坦在伊斯兰世界重要的合作伙伴之一。著名的菲尔多西在其著作《列王纪》中曾经强调指出，伊朗与图兰是伟大的丝绸之路上有着相同命运的国家。哈萨克斯坦伟大的诗人阿拜熟读萨迪、雅米和鲁米的作品，对东方文化有着很深的研究。这一切，都证明了我们两国国家之间几个世纪以来的深刻联系。我们有必要使这种关联进一步发展下去。哈伊两国是里海沿岸友好的邻居，有着紧密关联、相互共通的历史、文化和风俗习惯。在大饥荒时期，许许多多的哈萨克人在伊朗的土地上找到了庇护之所。对于张开怀抱接纳了我族同胞的伊朗人民，哈萨克斯坦感激不尽，这一善举我们永世不忘。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，哈伊两国之间拓展物流交通领域的潜力符合双方的国家利益，链接南方与北方、东方与西方的物流运输走廊将发挥的作用是无比重要的。

- 我们在德黑兰迎接了一周前从哈萨克斯坦启程的货运班列。此刻，它正在驶往土耳其。在复杂的地缘政治态势下，该线路的开通是有着重大意义的。我们就跨境运输、农业和工业领域进行的对话协商，这将进一步推动哈萨克-伊朗之间的联系。已经达成的协议将深化这种关联。- 总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将经贸、投资合作视作双边合作关系的主要方向之一，并指出这方面的潜力受到了地缘政治因素和经济制裁上的限制为未能充分发挥出来。

- 尽管如此，两国双边贸易额在今年一季度依然增长了50%。接下来的目标，是将贸易额的增速翻倍。这需要创造良好的条件。伊朗的企业在哈萨克斯坦的农业领域取得了良好的成就，其产品还出口到了其他国家。政府之间的联合委员会，显然将有助于经济领域的深化合作。我们正在计划建立一个联合商务协会。哈萨克斯坦将为伊朗公民提供14天的入境免签。- 托卡耶夫总统说。

总统还表示，会谈期间双方高度重视人文领域合作的加深。

- 我相信此次行程将有助于两国关系的发展。哈国愿意全面落实各项承诺，实施重要的联合项目。这方面，我认为有必要在我国举行高级别的会晤。因此，我邀请伊卜拉欣·莱希总统访问哈萨克斯坦。我相信双方将会始终相互支持，共同走向成功。愿两国友谊长存！- 托卡耶夫总统这样总结道。

伊朗伊斯兰共和国总统在讲话中表示，虽然两国建交已有30周年，但双方一直都未能有效地发掘和利用共同的合作潜力。

- 我相信，哈萨克斯坦总统此次正式访问框架下达成的协议和签署的双边文件，将为两国合作的新可能性开辟道路。我们应该将双边贸易额提升到30亿美元，这方面我们潜力是足够的。尤其是在农业、物流交通和石油领域有着充分的可能性。因此我完全有理由相信，此次的会晤将是两国紧密合作发展的重要基石。- 莱希说。

【编译：木合塔尔·木拉提】