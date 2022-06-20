德国创纪录高温天气引发森林火灾

哈通社/努尔苏丹/6月20日 —— 据中新网消息，当地时间19日，德国出现创纪录的高温天气，勃兰登堡州发生森林火灾，约620名居民被迫撤离。

当天，今年的第一波热浪席卷欧洲西南部和德国大部分地区，德国气象局宣布，数个联邦州的气温达到38摄氏度，科特布斯气象站测得39.2摄氏度的高温，比之前的最高纪录高出0.9摄氏度。勃兰登堡州特劳恩布里岑地区也因高温天气发生了森林火灾，当地共有约620名居民被疏散，市政当局为撤离的民众设立了临时住所。

该地区发言人梅茨勒表示，消防队一直在控制火势并保护高速公路，现在火势已蔓延约200公顷。据悉，林火发生地附近是军事训练区，地下埋藏着弹药和爆炸物，消防人员无法在确保安全的情况下进入火场，联邦国防军已出动了一辆军用装甲救援车、两架消防直升机协助控制火势。柏林市消防队也即将进行增援，现场共有约500名紧急服务人员在进行灭火工作，灭火人员总数在接下来的数小时之内还将增加到750人。

根据德国气象部门的预计，19日晚间到20日将有雷暴和阵雨，温度将下降至21至24摄氏度，火势也有望得到控制。

2018年，特劳恩布里岑地区也发生了森林大火，大火摧毁了约400公顷的森林，500余人被迫撤离，火势持续了数日之久才被扑灭。