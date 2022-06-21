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    09:36, 21 六月 2022 | GMT +6

    乌兹别克斯坦总统提议举行修宪公投

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    哈通社/塔什干/6月21日 – 据乌兹别克斯坦总统府新闻局消息，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫20日在会晤该国宪法委员会委员时提议通过举行公投的方式，对该国宪法进行修订。

    米尔济约耶夫说：

    - 我建议将议会提交的宪法修正案草案与全体公民进行商议，并以全民公投的方式决定。

    乌总统强调指出，虽然根据该国法律，议会有权对宪法做出修订，但如果能够让国民深度参与并以自己的意愿做出选择会更加合适。

    米尔济约耶夫说：

    - 我认为，如果我们能够听到公民们的意见和得到他们的支持，并通过公投的方式实施宪法改革，那么这将是真正的人民的宪法。

    乌兹别克斯坦总统指出，这将与《人民是宪法的唯一法理源泉和作者》这一原则相契合。

    米尔济约耶夫说：

    - 这样一来，每一名同胞都将能够自豪的宣称，«乌兹别克斯坦的新宪法——是我的宪法»。

    根据此前的报道，乌兹别克斯坦总统正在推动该国对宪法实施修订，包括在宪法中加入禁止死刑的条款，以及大幅度提升议会的权力等内容。

    乌兹别克斯坦现行宪法于1992年12月8日获得通过。截止目前，该宪法已经经历了15次修订。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 中亚 乌兹别克斯坦 修宪 黄金储备 宪法 全民公投
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