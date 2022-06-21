哈外长与卢森堡和法国外长举行双边会晤

哈通社/努尔苏丹/6月21日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在出席«哈萨克斯坦-欧盟»合作理事会第19次会议框架下，与卢森堡大公国外交和欧洲事务大臣让·阿瑟伯恩和法国欧洲和外交部长卡特琳•科隆纳举行会晤。

哈萨克斯坦和卢森堡外长讨论了双边和多边合作的前景，包括哈萨克斯坦-欧盟、欧盟-中亚模式合作事宜。

同时，双方还就所有合作热点问题和国际议程问题交换了意见，并就进一步促进政府间和议会间关系达成共识。

会谈对成为«新哈萨克斯坦»创建起点的修宪公投给予了特别关注，卢森堡方对哈萨克斯坦总统发起的改革表示了支持。

最后，两国外长就在哈萨克斯坦和卢森堡建交30周年框架下通过联合公报达成共识。

与法国欧洲和外交部长卡特琳•科隆纳举行的会谈期间，双方就共同关心的广泛问题，包括深化与巴黎的战略伙伴关系问题进行了讨论。

特列吾别尔德向法外长就该国顺利结束的欧盟轮值主席国任期表示了祝贺，并指出了哈萨克斯坦对继续加强《加强伙伴关系与合作协议》和《欧盟中亚战略》所述所有领域的互利合作的明确意愿。

法国是哈萨克斯坦的主要合作伙伴之一，也是我国与欧盟互动的纽带。

双方讨论了高级别和最高级别活动时间安排，并就继续保持外交部之间的定期接触达成共识。

同时，双方谈到了加强贸易、经济和投资合作，包括在能源、农业、交通和基础设施、数字技术等领域的合作问题。

哈方表示有意加强两国在教育、卫生、科学和文化领域的合作。

【编译：阿依波塔】