韩国成功发射自研运载火箭“世界”号

哈通社/首尔/6月21日 —— 据韩联社报道，韩国自主研发的运载火箭“世界”号（ KSLV-Ⅱ）21日下午第二次发射升空，发射任务取得圆满成功。

韩国科学技术信息通信部长官李宗昊21日表示，“世界”号进入目标轨道，完成箭星分离，卫星也已进入预定轨道运行。

李宗昊表示，今天迎来了大韩民国科学技术领域和历史上具有里程碑意义的瞬间。此次发射距离1993年6月韩国发射第一枚科学观测用火箭“KSR-I”有30年，如今韩国成为第七个在本土成功发射自研火箭的国家。

科技部第一次官（副部长）吴泰锡在“世界”号成功实现箭星分离后表示，火箭按照程序完成飞行任务。航天研究院责任研究员安相一（音）表示，经确认，卫星姿态稳定，研究院地面站最快可于明天上午接收准确的轨道信息。

据观测，卫星与地面站将在发射11个小时后的22日上午进行首次正式通信。航天研究院大田地面站的通信卫星天线将持续接收卫星传送的数据，掌握更具体的卫星姿态。

据悉，“世界”号运载火箭全长47.2米、重200吨，从2010年3月起投入研发，以将1.5吨级实用卫星送入地球低轨（600～800公里）为目标设计而成。12多年来，250名研究人员参与研发，共耗资1.9572万亿韩元（约合人民币101亿元）。

“世界”号于去年10月21日进行第一次发射，但因第三级发动机熄火早于预期，未能将模拟卫星送入预定轨道。之后，“世界”号原定于6月15日发射，但因遭遇大风天气被推迟一天，16日的发射计划因数据异常再次被推迟。