哈萨克斯坦总统：我对联合国的未来感到非常担忧

哈通社/多哈/6月21日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日出席了在第二届卡塔尔经济论坛框架下举行的“与托卡耶夫总统交谈（In Conversation with President Tokayev）” 特别小组会议。

托卡耶夫总统回答了彭博电视台主持人马努斯·克兰尼有关国际政治，以及欧洲政治局势和俄乌冲突的提问。

回答和平解决俄乌冲突的问题时，哈萨克斯坦总统强调了继续推动和平谈判的重要性。托卡耶夫总统认为，解决这一冲突需要各方的意愿。他同时还指出，国际社会存在矛盾，而联合国安理会在解决这一问题上表现出无力。

- 联合国从未遇到过如此的局面。甚至“冷战”期间，联合国的团结更强大。我对联合国的未来感到非常担忧。在此，我相信多边政治。我认为，国际社会应共同努力，为两国达成和平协议作出积极贡献。

此外，托卡耶夫总统回答了主持人关于对俄严厉制裁给哈萨克斯坦经济带来的负面影响的提问。

公开对话还讨论了世界能源市场的现状，以及与国际贸易相关的全球挑战。

【编译：小穆】